9 сентября, 11:40
Единый день голосования

Муфтий Гайнутдин проголосовал на выборах мэра Москвы

Равиль Гайнутдин также призвал соотечественников проявить гражданскую активность

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы и призвал единоверцев исполнить свой гражданский долг, сообщается в Telegram-канале ДУМ РФ.

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Единый день голосования в России. Онлайн

"Равиль Гайнутдин вместе с супругой Зухрой Гайнутдиновой сегодня посетил избирательный участок и проголосовал на выборах мэра столицы. Духовный лидер российских мусульман поздравил членов избирательной комиссии с Днем города Москвы и призвал соотечественников проявить гражданскую активность на проходящих в стране выборах в местные и региональные исполнительные и законодательные органы власти", - говорится в сообщении.

Как отметили в духовном управлении, обращение Гайнутдина к мусульманам принять участие в выборах "во имя мира, стабильности" и "согласия между народами и религиями" неоднократно звучало в Московской соборной мечети в предыдущие дни.

В пятницу участие в выборах в столице также принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра путем очного и дистанционного голосования. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияМосква
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