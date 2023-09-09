В Москве каждый второй избиратель на участках выбирает электронный бюллетень

Граждане также в половине случаев отдают предпочтения бумажным бюллетеням

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Половина москвичей, которые приходят голосовать на выборах на избирательные участки, делают это с помощью электронного бюллетеня через новые терминалы. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Примерно 50 на 50. Те граждане, которые приходят на участки, они в половине случаев отдают предпочтения бумажным бюллетеням, в половине - новым терминалам [электронного голосования (ТЭГ)]", - сказал Костырко в инфоцентре ЦИК РФ.

По его словам, это усредненные данные по городу. Всего в столице открыто 2 058 участков для голосования, на каждом из которых установлены ТЭГ. "С одной стороны, можно легко говорить, что терминалы [как устройства] привычны, они есть в МФЦ, на вокзалах, в торговых центрах. Это некая интерактивная панель, на которой можно сделать выбор. Будем развивать эту технологию и дальше, посмотрим, что еще можно улучшить. Пока есть основания говорить о том, что москвичам эти новации, эти электронные сервисы в избирательном процессе, они понравились", - отметил спикер.

Костырко добавил, что последние три года в столичном дистанционном голосовании принимают участие около 2 млн человек. "В принципе электронное голосование в Москве стало практикой. Вокруг любого нового сервиса всегда много критиков и обсуждений, и это неплохо - любая информация и предложения по улучшению рассматриваются. Единственное, что нужно сразу убирать заведомо ложную информацию, которая больше выкладывается для привлечения внимания неосведомленных людей, чем для какой-то помощи или реальной критики процесса", - подчеркнул он.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в 2023 году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагают сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.