9 сентября, 11:31
Единый день голосования

Мишустин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Глава кабмина не в первый раз участвует в голосовании дистанционно

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в онлайн-режиме принял участие в едином дне голосования и отдал свой голос на выборах мэра Москвы, сообщили в кабмине.

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Мишустин отметил значимость участия в голосовании всех жителей субъектов, где проходят выборы. "Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути. Выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна", - подчеркнул он.

Глава кабмина не в первый раз участвует в голосовании дистанционно. Так, в прошлом году на выборах муниципальных депутатов столицы он также использовал электронный способ волеизъявления. В 2021 году Мишустин аналогичным способом проголосовал на выборах депутатов Госдумы.

Выборы в Москве в этом году проходят три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра. С 2010 года пост столичного градоначальника занимает Сергей Собянин.

В целом в России в этот раз проходят прямые выборы высших должностных лиц ряда субъектов страны, региональных и муниципальных депутатов, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы. В ряде территорий, включая Москву, избиратели могут голосовать как онлайн, так и на участках.

  

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
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