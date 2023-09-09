Избирком Приморья не получал жалоб на процесс голосования

В регионе с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора края, а также депутатов городских округов и муниципальных районов

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморья не получала жалоб, которые бы поставили под сомнение результаты голосования. Об этом сообщила журналистам председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.

"Хочу сказать, что ни одной жалобы, которая поставила бы под сомнение результаты выборов на сегодняшний день или результаты голосования по конкретному участку, в избирательную комиссию на сегодняшний день не поступило", - сказала Гладких.

При этом она рассказала, что поступило обращение, связанное с муниципальными выборами депутатов думы Лесозаводского городского округа. Кандидат сообщил, что здесь осуществляется незаконный подвоз и подкуп избирателей. "Комиссия, организующая выборы, Лесозаводская, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, правоохранительные органы провели проверку, установили лицо, осуществляющее подвоз, избирателей, <...> тот, кто осуществлял подвоз избирателей, предлагал по 1 тыс. рублей за голосование. По итогам составлен протокол об административном правонарушении, <...> мировой суд назначил административный штраф 20 тыс. рублей", - сообщила Гладких.

Директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Максим Григорьев, комментируя ход голосования, сказал, что трехдневное голосование удобно для людей, так как позволяет избирателю выбрать удобное для него время, и таким образом положительно влияет на явку. Также он отметил низкий процент отказов в регистрации кандидатов на выборах различных уровней.

"Во-первых, это профессионализация, депутаты и партии все более и более становятся подготовленными к этому и, естественно, более профессионально к этому подходят и оформляют документы, работают, выполняют требования законодательства, это первое. Второе - это избирательные комиссии относятся очень лояльно к ним, помогают, подсказывают, <...> делают все, чтоб как можно раньше предупредить людей и партии, как исправить документы, чтобы быть зарегистрированным", - сообщил ТАСС Григорьев.

О выборах

В Приморье с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора края, а также депутатов городских округов и муниципальных районов. В качестве кандидатов в выборах губернатора участвуют действующий глава региона Олег Кожемяко от партии "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" Кирилл Рудюк, Денис Ковалев от Казачьей партии Российской Федерации, Инна Кошелева от ЛДПР, Александр Андони от "Коммунистов России". В регионе образовано 1 265 избирательных участков, 8 из них уже полностью проголосовали, еще 35 участков образовано в местах временного пребывания, более 200 участков создано на судах, находящихся в плавании, большинство из них проголосовали досрочно. По данным на 1 июля, размещенным на сайте крайизбиркома, в Приморье зарегистрировано 1 414 586 избирателей.