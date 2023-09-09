Москвичи могут проголосовать через терминалы на любом участке города

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москвичи могут принять участие в выборах с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) на любом избирательном участке столицы, а не только по месту жительства. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"В этом году в Москве можно проголосовать электронно даже на избирательных участках, <…> экстерриториально: прийти на любой избирательный участок в Москве, и с помощью терминала электронного голосования получить тот электронный бюллетень, который полагается человеку по территории, на которой он зарегистрирован", - сказал Костырко в инфоцентре ЦИК РФ.

Он добавил, что новое качество электронных сервисов для участия в выборах создается в Москве последовательно с 2019 года. "Основной принцип информатизации в части процессов, связанных с людьми, заключается в том, чтобы электронным сервисом можно было пользоваться в любое время и в любом месте. Такой же точно принцип был применен и при разработке системы электронного голосования", - отметил спикер.

Костырко напомнил, что в прошлом году в Москве уже можно было принять участие в дистанционном электронном голосовании без заранее подданных заявлений. "Это пример того, как электронные сервисы могут снимать те ограничения, которые либо не нужны, либо были созданы, чтобы нащупать какой-то новый путь", - подчеркнул он.

По его словам, электронные сервисы в столице развиваются последовательно, "это не какая-то революция". "Все возможности, которые были до этого гарантированы для традиционного бумажного голосования, они все сохранены без исключения: граждане могут голосовать бумагой на традиционных участках либо на дому. <…> Дистанционное голосование - это дополнительный сервис, <…> тайна и анонимность [волеизъявления] соблюдаются", - заверил Костырко.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.