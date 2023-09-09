Шерпа РФ в G20 назвала саммит в Нью-Дели одним из самых сложных за всю историю группы

По украинскому сюжету были очень сложные переговоры, отметила Светлана Лукаш

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати (G20) в Нью-Дели является одним из самых сложных за всю историю существования "двадцатки", заявила журналистам шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

"Я считаю, что это был, наверное, один из самых сложных саммитов Группы двадцати за почти пятнадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров. Заняло согласование декларации практически 20 дней", - сказала она.

Переговоры по украинскому вопросу

Переговоры по украинскому вопросу в рамках саммита G20 в Нью-Дели были очень сложными, но сработала коллективная позиция стран БРИКС, отметила Лукаш.

"По украинскому сюжету были очень сложные переговоры, и прежде всего сработала, наверное, коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров", - сказала она.

Урегулирование конфликтов

Страны G20 в рамках саммита в Нью-Дели договорились действовать в едином ключе по вопросу урегулирования конфликтов по всему миру, сообщила Лукаш.

"Мы все как члены Группы двадцати договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру", - сказала она.

Шерпа РФ считает, что Группа двадцати перевернула определенную страницу в истории, голос глобального Юга зазвучал в полную силу.

"Считаю, что в этом году мы все, Группа двадцати, фактически перевернули страницу в истории и голос развивающегося мира, глобального Юга зазвучал в полную силу", - сказала она.