В ОП РФ заявили, что сообщения о вбросах стали резонансными во второй день выборов

По последним данным наблюдатели сообщили о 112 предполагаемых отклонениях от перечня правил по организации голосования

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сообщения о вбросах бюллетеней на избирательных участках вызвали резонанс во второй день голосования на выборах в России. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова во время брифинга в ситуационном центре палаты.

"В ходе второго дня голосования в числе наиболее резонансных сообщения о вбросах на избирательных участках", - сказала Булгакова.

Она привела в пример сообщение в Telegram-канале регионального отделения одной из политических партий в Липецкой области, где опубликовали видеозапись с участка №1532, на которой, по словам автора, зафиксировали вброс бюллетеней. "Направлена жалоба по данному факту. Избирательной комиссией Липецкой области ведется проверка. Согласно видеозаписи, это было совершено вчера, по итогам первого дня голосования", - уточнила Булгакова.

По ее словам, на этом участке бюллетени по окончании голосования в первый день перемешали в сейф-пакете и сложили в сейф на ночное хранение. "Если этот случай подтвердится, то данные бюллетени будут признаны недействительными при подведении итогов", - добавила Булгакова. Она подчеркнула, что общественный штаб Липецкой области подключили к решению этого вопроса.

Булгакова уточнила, что волонтеры ситуационного центра ОП РФ по наблюдению за выборами более 9 тыс. раз связывались с наблюдателями на местах. "Идет постоянная работа с наблюдателями, экспертами из мобильных групп. На данный момент наблюдатели сообщили о 112 предполагаемых отклонениях от золотого стандарта наблюдения [перечень правил по организации голосования]", - рассказала она.

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан уточнила, что по результатам обработки сообщений 59 из них не подтвердились, 12 подтвердились. "Девять из них были устранены. Это касается как и процедуры проведения голосования, так и незаконной агитации. Вчера много сообщений такого характера поступало", - отметила она, добавив, что 41 сообщение еще находится в работе. По словам Булгаковой, на горячую линию ОП РФ поступило 63 обращения, через интернет-форму горячей линии - 16.

О выборах

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.