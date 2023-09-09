Более 2,2 млн человек проголосовали на выборах в Москве

Статистика приведена за 31 час голосования

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Всего 2,243 млн жителей Москвы приняли участие в выборах в Москве за 31 час голосования. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.

"У нас идет процедура голосования по всему городу, участки работают, трансляция есть со всех участков, идет голосование в дистанционном электронном формате. На 15:00 мск проголосовало на выборах в Москве 2,243 млн москвичей. Активно голосуют москвичи", - сказал Ковалев.

Он добавил, что в штабе не фиксируют жалоб и заявлений, касаемых работы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Любой москвич может проголосовать ровно так, как он считает нужным: на своем бумажном участке бумагой, на любом участке в Москве [посредством] ТЭГ [терминалов электронного голосования], где угодно в формате ДЭГ. И только москвич решает, как, где, во сколько ему голосовать", - отметил глава штаба.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в 2023 году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагают сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.