Чернышенко призвал желающих проголосовать на выборах использовать систему ДЭГ

Зампредседателя правительства РФ отметил, что в этом году возможность дистанционного голосования доступна в 25 регионах страны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал желающих принять участие в выборах использовать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такое заявление он сделал после прохождения процедуры голосования, видеозапись которой распространена аппаратом вице-премьера.

"Процедура занимает меньше минуты. Предлагаю всем воспользоваться этим удобным сервисом", - сказал Чернышенко.

Он напомнил, что в этом году возможность дистанционного голосования доступна в 25 регионах страны.