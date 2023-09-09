9 сентября, 13:48
Единый день голосования

Чернышенко призвал желающих проголосовать на выборах использовать систему ДЭГ

Алексей Филиппов/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Алексей Филиппов/ POOL/ ТАСС

Зампредседателя правительства РФ отметил, что в этом году возможность дистанционного голосования доступна в 25 регионах страны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал желающих принять участие в выборах использовать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такое заявление он сделал после прохождения процедуры голосования, видеозапись которой распространена аппаратом вице-премьера.

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"Процедура занимает меньше минуты. Предлагаю всем воспользоваться этим удобным сервисом", - сказал Чернышенко.

Он напомнил, что в этом году возможность дистанционного голосования доступна в 25 регионах страны. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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