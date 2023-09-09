Путин отметил, что Москва олицетворяет "все самое талантливое и передовое"

По словам президента РФ, столица всегда задает максимально высокие ориентиры

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города, отметив, что "неповторимая в своей красоте" столица всегда устремлена в будущее и олицетворяет все самое яркое, талантливое и передовое.

"Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями", - сказал Путин на праздничном концерте по случаю Дня города в парке "Зарядье".

Он добавил, что Москва всегда задает максимально высокие ориентиры, и отметил заслуги столичного правительства, которое интенсивно работает на всех направлениях.

"Столица успешно решает сложнейшие задачи. За пять лет объемы ее промышленного производства выросли в два раза. Ближайшая задача - создать заделы для развития перспективных технологий, которые определят будущий облик экономики не только столичной агломерации, но и всей страны", - сказал Путин.

Важно продолжить и социально значимые проекты, добавил он. "Тысячи москвичей ждут переезда из старых пятиэтажек. Также необходимо, не снижая темп, работать над повышением качества медицинской помощи", - уточнил президент.

Необходимо создавать и современную образовательную среду для подрастающего поколения, сказал Путин. "В Москве много для этого сделано, во многом она является примером для других регионов страны. Но предстоит сделать еще больше, мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным - прим. ТАСС) об этом постоянно говорим", - отметил президент. Он пожелал мэру Москвы и всей команде удачи, пообещал поддерживать добрые начинания в интересах жителей столицы.