Путин призвал поддерживать Смоленщину как "привлекательный западный форпост" России

Нужно, чтобы эти ворота в РФ, передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, отмети президент страны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Работу по всестороннему развитию Смоленской области надо продолжать, чтобы этот регион был "привлекательным форпостом России" на западном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. 9 сентября он провел совещание по положению дел в области.

"Все вместе мы должны сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор, тем более что Смоленск - это наш западный форпост. Исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший, привлекательный форпост России с Запада", - сказал Путин.

Он отметил, что в регионе накопилось "немало проблем" и многое еще нужно сделать. Президент назвал первоочередными обсуждавшиеся на совещании вопросы по поддержке экономики и соцсферы Смоленщины. Он попросил подготовить по итогам проекты поручений. "Ничего не должно быть отложено на второй, третий план, куда-то под сукно. Нужно, не ожидая наступления каких-то обстоятельств, которые заставили бы нас что-то делать, делать в плановом порядке, прямо сейчас", - заключил Путин.