Путин отметил большой потенциал Смоленщины и пожелал успехов в развитии региона

Президент России поздравил жителей с грядущим 1160-летием Смоленска, которое будет отмечаться через две недели

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что Смоленская область обладает большим потенциалом для развития. Он пожелал удачи в этом деле управленческой команде, которая сформировалась в регионе под началом врио губернатора Василия Анохина.

"Потенциал у области очень хороший. Команда формируется, на мой взгляд, профессиональная. Давайте пожелаем успехов [врио губернатора] Василию Николаевичу [Анохину] и всем людям, которые берутся за это большое и благородное дело - развитие Смоленской области", - сказал глава государства на совещании, посвященном региону.

В заключение Путин поздравил жителей с грядущим 1160-летием Смоленска - оно будет отмечаться через две недели.