Сальдо заявил о разоблачении в Алешках вброса о том, что жителей заставляют голосовать

Врио губернатора Херсонской области отметил, что фейков много, но уровень постановок в последнее время упал

ГЕНИЧЕСК, 9 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона создала фейковое видео о выборах в Алёшках Херсонской области, но местные жители его опровергли. Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Киевский режим просто бесится от бессилия помешать нашим выборам, а его ЦИПсО изошелся на ложь и фейки. Яркий пример - разоблаченный специалистами вброс, что в Алешках людей якобы заставляют голосовать, причем непременно под дулами автоматов", - написал он в Telegram-канале.

"Жители Алешек не остались в стороне и сняли видео дома, в действительности находящегося по указанному в фейке адресу. Это совершенно другое здание и другой двор, пострадавший от наводнения, а не аккуратный "садочек вишневый около хаты", использованный в постановке", - добавил Сальдо.

Врио губернатора отметил, что фейков много, но уровень постановок в последнее время сильно упал.