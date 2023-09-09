9 сентября, 15:04
Единый день голосования

Явка избирателей на выборах в Кемеровской области составила почти 70%

В регионе избирают губернатора, 46 депутатов парламента и 212 депутатов органов местного самоуправления

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Кемеровской области к закрытию участков в субботу достигла почти 70%, сообщается в Telegram-канале регионального избиркома. Это уже превышает показатель губернаторских выборов 2018 года, когда проголосовали 66,29% избирателей.

Читайте также
Трансляция
Единый день голосования в России. Онлайн

"По итогам второго дня голосования явка на выборах в Кузбассе составила 69,39%", - говорится в сообщении.

Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса, а также органов местного самоуправления будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора, 46 депутатов парламента и 212 депутатов органов местного самоуправления. Всего в области зарегистрировано чуть более 1,9 млн человек. В 2018 году на выборах губернатора, проходивших одним днем, явка составила 66%, в то время в регионе было зарегистрировано около 2 млн избирателей.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКемеровская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация