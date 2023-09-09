Явка избирателей на выборах в Кемеровской области составила почти 70%

В регионе избирают губернатора, 46 депутатов парламента и 212 депутатов органов местного самоуправления

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Кемеровской области к закрытию участков в субботу достигла почти 70%, сообщается в Telegram-канале регионального избиркома. Это уже превышает показатель губернаторских выборов 2018 года, когда проголосовали 66,29% избирателей.

"По итогам второго дня голосования явка на выборах в Кузбассе составила 69,39%", - говорится в сообщении.

Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса, а также органов местного самоуправления будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора, 46 депутатов парламента и 212 депутатов органов местного самоуправления. Всего в области зарегистрировано чуть более 1,9 млн человек. В 2018 году на выборах губернатора, проходивших одним днем, явка составила 66%, в то время в регионе было зарегистрировано около 2 млн избирателей.