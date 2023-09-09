Более 53% избирателей проголосовали на выборах в Запорожской области

Нарушений при проведении голосования в регионе не зафиксировали

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей по итогам второго дня трехдневного голосования на выборах в законодательное собрание и муниципальные советы Запорожской области составила более 53%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Завершился второй день многодневного голосования. К этому времени явка составляет 53,01%. Явка в мелитопольский городской совет составляет 40,69%. Работало 226 участковых избирательных комиссий. Нарушений в ходе голосования не обнаружено", - сказала Катющенко.

Глава избиркома добавила, что 9 сентября представители избиркома повторно встречались с международными экспертами, которые высоко оценили организацию избирательного процесса. "Им очень понравился механизм "Мобильный избиратель". Они с интересом следили, как проходит подомовой обход и досрочное голосование, и отметили, что все избиратели имеют равный доступ и возможность проголосовать, даже вне помещения для голосования, что очень актуально в наших условиях", - сказала она.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.