Глава Мосгордумы заявил, что сообщения о ходе выборов не влияют на результаты их подсчета

По словам Алексея Шапошникова, выборы в Москве проходят спокойно, открыто и конкурентно

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Обращения и жалобы, которые появляются при проведении голосования на выборах в Москве, не влияют на результаты подсчета голосов. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Мы все живем в цифровом мире, все читают то, что происходит во время избирательной кампании. Да, есть какие-то обращения, но которые не влияют ни на ход голосования, и самое главное, они не влияют и не будут влиять на результаты подсчета. Поэтому выборы проходят спокойно, открыто и конкурентно", - сказал Шапошников во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

Он добавил, что не получал информации от кого-либо из представителей штаба о каких-то серьезных недостатках избирательного процесса в Москве. "Компания идет спокойно. Предстоит еще воскресный день, когда, я уверен, на участках появятся избиратели, которые будут возвращаться в город после выходных. Выборы продолжаются, все проходит спокойно", - резюмировал спикер столичного парламента.

По словам Шапошникова, за 10 лет существования Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, он сильно изменился. "Мы начинали в принципе с видеоцентра, с пресс-группы. За 10 лет штаб вырос до достаточно большого размера. У нас появились и группа разбора, и специальные группы, которые выезжают на участковые избирательные комиссии, если возникает какое-то непонимание. Появилась специальная группа, которая занимается наблюдением за дистанционным электронным голосованием", - добавил он.

Глава Мосгордумы отметил, что этот штаб является примером того, как общественность может следить за процессом голосования, причем любого уровня, - на муниципальных, региональных и федеральных выборах. "Мы можем сказать, что за эти 10 лет штаб показал свою эффективность, показал свою пользу. И я думаю, что он показал свою необходимость. Плюс благодаря этому штабу появился так называемый московский стандарт выборов, которому все стремятся соответствовать", - заключил Шапошников.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в 2023 году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагают сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.