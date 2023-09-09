Наблюдателям не поступали обращения о нарушениях на выборах в Запорожской области

В регионе в течение дня фиксировали высокую активность избирателей

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Обращения с информацией о нарушениях при проведении голосования в Запорожской области не поступали в штаб общественного наблюдения за выборами в регионе, сами наблюдатели нарушений в избирательном процессе не фиксировали. Об этом сообщил ТАСС зампред Общественной палаты области, глава штаба по общественному наблюдению за выборами в регионе Антон Бибаров-Государев.

"Сегодня, 9 сентября, общественный штаб по наблюдению за выборами в Запорожской области продолжил свою работу, по итогам сегодняшнего дня никаких нарушений нашим штабом не было выявлено. Обращений, которые содержали бы информацию о нарушениях, в наш штаб не поступало", - сказал он.

По его словам, наблюдатели днем продолжали фиксировать достаточно высокую активность избирателей во время сопровождения членов УИК при подомовом голосовании.

"Мы продолжаем работу по проверке информации о нарушениях, которая появляется в СМИ и соцсетях. Ни одна информация, которая бы указывала на нарушения, не подтвердилась. Так, были вбросы, которые касаются якобы агитации на избирательных участках, принуждения к голосованию, который касаются массового уничтожения или порчи бюллетеней. Все эти факты были проверены, и наблюдателями нашими опровергнуты", - добавил Бибаров-Государев.

8 и 9 сентября избирательные участки в регионе не работали, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. В воскресенье в Запорожской области откроют 482 избирательных участка. По итогам многодневного голосования 8 и 9 сентября и в предыдущие дни досрочного голосования явка избирателей составила 53,01%.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.