Около 335,8 тыс. человек проголосовали на выборах мэра Москвы бумажными бюллетенями

Всего в выборах в городе приняли участие более 2,5 млн человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 млн москвичей приняли участие в выборах мэра столицы к 20:00 9 сентября, около 335,8 тыс. из них проголосовали с помощью бумажных бюллетеней. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"К настоящему моменту проголосовали с помощью бумажных бюллетеней порядка 335,8 тыс. человек, с помощью системы дистанционного электронного голосования - более 2,181 млн человек", - сказал Реут.

Ранее глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что в столице 7,6 млн избирателей.