Явка на выборах в Херсонской области по итогам второго дня голосования превысила 62%

В регионе проходят первые выборы областной думы и в местные советы депутатов

ГЕНИЧЕСК, 9 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы по итогам второго дня голосования составила 62,68%, сообщила на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Работа комиссий проходила в штатном режиме. Активность наших избирателей не уменьшалась в течение дня, люди шли голосовать на участки все так же с позитивным настроением, положительными эмоциями, о чем свидетельствуют результаты явки. На сегодняшний день в Херсонскую областную думу явка составляет 62,68%", - сказала она.

Явка по Геническому муниципальному округу составила 45,74%, уточнила она.

В рамках единого дня голосования в Херсонской области проходят первые выборы областной думы и в местные советы депутатов.

Фейки о голосовании

Захарова сообщила, что голосование 9 сентября прошло спокойно, однако продолжается активная борьба с дезинформацией со стороны Украины. Она рассказала о фейке о подорванной в Новой Каховке машине с документацией избиркома. По словам Захаровой, эта информация не соответствует действительности. "У нас в Новокаховском городском округе все сейчас в штатном режиме, спокойно, и никаких диверсий в отношении избирательных комиссий и лиц, их сопровождающих, не было", - подчеркнула она.

Председатель избиркома Херсонской области прокомментировала еще один фейк, который достаточно сильно распространился по сети. Речь идет про видео, якобы снятом в Алешкинском муниципальном округе во время досрочного голосования, на которым изображены машины с военными, через громкоговоритель призывавшими людей идти на выборы. "Ответственно заявляю, что такими методами наши мобильные участковые комиссии не пользовались", - отметила она.

Ранее про вброс из Алёшек рассказал врио губернатора Владимир Сальдо. По его словам, фейков по теме выборов много, но "уровень постановок в последнее время сильно упал". Сальдо рассказал, что вброс из Алешек опровергли местные жители, прислав видео, снятое у дома по адресу, указанному в фейке. Это оказалось совершенно другое здание.