9 сентября, 17:42
Единый день голосования

На выборах в ЛНР проголосовали 60,99% избирателей

По данным зампредседателя избиркома региона Марианны Сумской, во второй половине дня зафиксировали ложные сообщения о минировании некоторых избирательных участков

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 61% избирателей проголосовали на выборах в Народный совет и представительные органы муниципальных образований ЛНР по итогам второго дня голосования. Об этом сообщила на брифинге зампредседателя избиркома региона Марианна Сумская.

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"Завершился второй основной день голосования. В 20:00 все избирательные участки закрылись. По состоянию на 20:00 явка составила 60,99%", - сказала Сумская.

Она добавила, что во второй половине дня зафиксировали ложные сообщения о минировании некоторых избирательных участков. Это не повлияло на ход голосования.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.

  

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РоссияЕдиный день голосования
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