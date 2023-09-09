Наблюдатели сообщили о 143 проблемах на избирательных участках на выборах в России

Как уточнила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова, по результатам обработки сообщений о возможных нарушениях 78 не подтвердились

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели по данным на вечер второго дня голосования сообщили о 143 несоответствиях так называемому золотому стандарту на избирательных участках в российских регионах. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова на брифинге в ситуационном центре палаты по наблюдению за выборами.

"Операторы волонтерского колл-центра ситуационного центра по наблюдению за выборами осуществили 10,6 тыс. коммуникаций с членами мобильных групп по наблюдению за голосованием в регионах России. На данный момент наблюдатели сообщили о 143 отклонениях от золотого стандарта [перечня правил по организации голосования]", - сказала Булгакова.

Она уточнила, что по результатам обработки сообщений о возможных нарушениях 78 не подтвердились. "16 - подтвердились, 11 из них были устранены. 49 сообщений на данный момент находятся в работе", - уточнила Булгакова. По ее данным, на горячую линию ОП РФ поступило 90 сообщений, через горячую линию в интернете - 29 обращений, а на сайт палаты - 2 обращения от граждан.

Как пояснила ТАСС Булгакова, наблюдатели сообщают о возможных нарушениях, о проблемах, с которыми они или избиратели сталкиваются на избирательных участках. При этом отклонение от золотого стандарта наблюдателя формально не является нарушением на выборах. "Нарушения - категория юридическая, и любое нарушение признается компетентными на то органами", - отметила Булгакова.

Она привела в пример ситуацию в Липецкой области, с которой сейчас разбираются специалисты. "Там проходит проверка по возможному вбросу. Все-таки вброс - это категория, носящая уголовно наказуемый характер, поэтому тоже важно проверять, удостовериться, что это не фейк, что это имело место быть", - сказала Булгакова.

Кроме того, проводится проверка на одном из участков в Иркутской области, где накануне зафиксировали факт возможного нарушения. "Скорее всего, на этом участке будут признаны недействительными бюллетени, находящиеся в одной из переносных урн. Практика показывает, что иногда на выездном голосовании могут по ошибке дать проголосовать тому, кто попросил. Вопросов у наблюдателя по стороны процесса нет, но по закону у нас норма, которая закрепляет то, что должны дать проголосовать только тем, чьи заявки были на момент выхода выездной группы с избирательного участка", - сказала Булгакова.

О выборах

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.