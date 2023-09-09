Явка на выборах парламента ДНР превысила 70%

На выборах депутатов Донецкого городского совета предварительная явка составила 68,32%, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Предварительная явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам второго дня основного голосования составила 74,01%. Об этом сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

По итогам первого дня, с учетом досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках, явка на выборах депутатов Народного совета ДНР составляла 59,04%, на выборах депутатов Донецкого городского совета - 56,10%

"Завершился второй день. На выборах депутатов Народного совета ДНР предварительная явка составила 74,01%, на выборах депутатов Донецкого городского совета предварительная явка составила 68,32%", - сказал Высоцкий.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. 8 сентября в регионе открылось 615 участков.