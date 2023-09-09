Явка на выборах мэра Москвы за два дня голосования превысила 33%

По данным Мосгоризбиркома, показатель превысил итоговую явку на выборах в 2013 и 2018 годах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах мэра столицы за два из трех дней очного голосования и за 36 из 60 часов дистанционного электронного голосования составила более 33%. Об этом сообщили ТАСС в Мосгоризбиркоме.

"На участках избиратели голосовали вчера и сегодня с 08:00 до 20:00. Впереди еще один день для голосования на выборах мэра Москвы. Дистанционное электронное голосование стартовало 8 сентября в 08:00 и не прекращается до 19:59 завтрашнего дня. Сегодня к 20:00 общая явка превысила 33%", - сказал собеседник агентства.

Итоговая явка на выборах мэра в 2018 году составляла почти 31%, в 2013 году - более 32%. В обоих случаях голосование длилось 12 часов, возможности проголосовать дистанционно москвичам тогда не предоставлялось.

Ранее глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что в столице 7,6 млн избирателей. К 20:00 мск 9 сентября на выборах мэра столицы с помощью бумажных бюллетеней порядка 335,8 тыс. человек, с помощью системы дистанционного электронного голосования - более 2,181 млн человек.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в 2023 году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Кандидатами на пост столичного градоначальника от политических партий зарегистрированы: Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ), Сергей Собянин ("Единая Россия") и Борис Чернышов (ЛДПР). На выборы муниципальных депутатов в Новой Москве было зарегистрировано более 630 кандидатов от партий и самовыдвиженцев - на один мандат претендуют порядка четырех человек.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые принимают участие в голосовании электронным образом, разыгрывают 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.