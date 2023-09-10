Нарышкин заявил, что Запад шулерски составляет рейтинги университетов мира

Директор Службы внешней разведки России добавил, что Запад переманивает талантливую молодежь из стран Азии и Африки, а также препятствует развитию их образовательных систем

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Запад занимается шулерством в составлении рейтингов университетов мира, переманивает талантливую молодежь из стран Азии и Африки и препятствует развитию их образовательных систем. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в своем обращении к участникам Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Серьезным вызовом, безусловно, являются неоколониальные подходы в сферах образования и науки. Необъективность, перерастающая порою в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодежи из стран Азии и Африки, превращают многие незападные общества в вынужденных доноров интеллектуального капитала ", - отметил он в обращении, которое прозвучало на конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир".

Нарышкин подчеркнул, что Запад из-за неуважения к другим культурам и убежденности в своем превосходстве предпринимает "глубоко ошибочные шаги, направленные на сохранение своего якобы привилегированного статуса". По его словам, этот подход уже причинил "немалый ущерб и страдание всему человечеству". "Следует выработать альтернативные принципы мироустройства, основанные на взаимном уважении и суверенитете, подлинном равноправии всех участников международных отношений", - добавил глава СВР и председатель Российского исторического общества.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.