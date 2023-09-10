Минобрнауки: в отличие от Запада РФ в экспорте образования делает ставку на партнерство

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский отметил, что западные страны увлекают молодых людей личными перспективами и забирают их себе

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Россия, обучая иностранных студентов, дает им возможность реализоваться на родине и тем самым помогает своим международным партнерам. В то же время западные страны увлекают молодых людей личными перспективами и забирают их себе. Такое мнение выразил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Ренессанс прежних колониальных подходов, в основе которых лежит разделение человечества на две неравноправные части, остро ощущается во многих сферах международных отношений, не исключая и образовательное сотрудничество. Например, не секрет, что западный подход к экспорту образования сводится к импорту самых умных талантливых молодых людей в западные государства из не западных государств. Их забирают к себе, увлекая личными перспективами. А что получает государство-донор? Попросту ничего. В то время как российский подход прямо противоположный. Мы делаем ставку на то, чтобы обучить способных иностранцев у нас, дав им затем возможность вернуться на родину и реализоваться там", - сказал он в видеоприветствии участникам конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Таким образом, отметил Могилевский, Россия помогает своим международным партнерам и получает надежных друзей, "которых уже не обмануть разного рода фейками" о России, так как они видели ее своими глазами.

В видеоприветствии участникам конференции Могилевский напомнил, что 3 сентября отмечалась очередная годовщина победы во Второй мировой войне, которая позволила миру дать "принципиальную оценку и преступным рабским доктринам, и западным колониальным практикам". Замминистра отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина, Минобрнауки активно поддерживает научные исследования истории колониализма. По его словам, в эту работу уже включились ведущие академические институты, университеты, которые всегда открыты к сотрудничеству с заинтересованными зарубежными партнерами.

"С самого начала своего существования советское государство обратилось к народам Азии, Африки, арабским странам. В 1921 году в Москве был открыт коммунистический институт [Коммунистический университет трудящихся Востока имени И. В. Сталина], в рамках которого получили образование и многие будущие политические лидеры. <...>. Десятки тысяч будущих специалистов получили образование в Советском Союзе - это инженеры, врачи, агрономы, которые смогли направить свои знания на помощь своим странам в избавлении от колониальной зависимости. Более того, благодаря этим специалистам страны смогли занять свое прочное место в постколониальном мире", - также напомнил в ходе выступления на конференции председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.