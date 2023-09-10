Глава Хакасии проголосовал на выборах в регионе

Валентин Коновалов пришел на выборы вместе со своей супругой

АБАКАН, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Хакасии Валентин Коновалов проголосовал на выборах в республике, сообщает корреспондент ТАСС с избирательного участка в Абакане.

"Сегодня важен голос каждого, важно не быть безучастным. Самому прийти на избирательные участки, проголосовать, привести своих друзей, знакомых, родственников. По сути, сегодня голосование каждого из нас определяет будущее Хакасии, ее развитие", - сказал Коновалов журналистам после того, как проголосовал.

Глава региона пришел на выборы вместе со своей супругой Светланой. Они проголосовали на избирательном участке в школе №25 в Абакане.

О выборах

В республике открыты 375 избирательных участков, в том числе два временных, зарегистрированы 394,8 тыс. избирателей. На пост главы республики претендуют Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета Михаил Молчанов (ЛДПР), директор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России"). Явка на выборах по итогам первых двух дней голосования составила 20,98%.

Парламент республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть - по одномандатным округам. Избирком Хакасии зарегистрировал на выборах в парламент региона списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Новых людей", Российской партии пенсионеров и "Коммунистов России".

На выборах главы региона в 2018 году в первом туре явка избирателей составила 41,88%. Во втором туре, в котором после отказов остальных претендентов участвовал только один кандидат - Коновалов, явка составила 45,73%. В поддержку его кандидатуры проголосовали 57,57% избирателей, против - 41,16%.

В республике 8-10 сентября выбирают главу региона и Верховный совет. В столице Хакасии - Абакане выбирают также городской совет.