Хоценко проголосовал на выборах главы Омской области

Врио губернатора заявил, что он отдал свой голос за развитие, стабильность и процветание региона

ОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании на выборах главы региона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Я голосовал за развитие, за стабильность, за процветание нашего региона, нашей области. Считаю, что Омская область заслуживает всего того, что есть в других регионах нашей родины: и благоустройства, и новых дворов, и бассейнов, и спортивных площадок, и талантов, чтобы они раскрывались дальше", - сказал Хоценко.

Выборы губернатора Омской области проходят 9 и 10 сентября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального избиркома, по итогам первого дня явка составила 16,6%, жалоб не поступало, нарушений не зафиксировано. В регионе проживают более 1,46 млн человек с правом голоса, включая 870 тыс. жителей Омска.

29 марта президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио руководителя региона Виталия Хоценко, который ранее возглавлял правительство Донецкой Народной Республики.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Хоценко ("Единая Россия"), депутат Госдумы РФ, первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин, первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России", депутат заксобрания Омской области Владимир Казанин ("Коммунисты России"), помощник депутата Госдумы РФ Максим Макаленко (ЛДПР).

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.