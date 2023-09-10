В ЛНР начался последний день основного голосования

Открылись все избирательные участки

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки в Луганской Народной Республике (ЛНР) открылись в последний день основного голосования, ночь прошла без происшествий. Об этом сообщила на брифинге зампредседателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"За ночь никаких происшествий не произошло. Всем хорошего дня, в сегодня голосование продлится до 16:00 и после этого участки закроются. Все избирательные участки открылись", - сказала Сумская.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего региональными отделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее 14 из них сняли свои кандидатуры. Также проходят выборы в представительные органы муниципальных образований республики.

Единый день голосования в 2023 году проходит в России 10 сентября. Впервые в нем принимают участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, проходят выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.