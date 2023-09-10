10 сентября, 05:29
Единый день голосования

Участки в Херсонской области открылись в третий день основного голосования

Они продолжат работу до 15:00 мск

ГЕНИЧЕСК, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в Херсонской области начали работу в третий день основного голосования. Об этом сообщили в Telegram-канале избиркома региона.

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"В 08:00 на территории Херсонской области открылись избирательные участки в третий день единого дня голосования! Избирательные участки продолжат свою работу до 15:00 по московскому времени", - сказано в сообщении.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые принимают участие в едином дне голосования. В Херсонской области жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе вблизи линии боевого соприкосновения.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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