В Запорожской области ожидают, что в выборах примут участие две трети жителей региона

Как отметил первый замгубернатора области Сергей Толмачев, обеспечены все меры безопасности

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Примерно две трети избирателей примут участие в голосовании в ходе выборов в законодательное собрание и муниципальные советы Запорожской области. Такое мнение в общении с журналистами выразил первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев.

"Я думаю, знаковую цифру в две трети проголосовавших мы точно пробьем. Для выборов такого уровня это очень высокая явка", - сказал Толмачев. Он добавил, что все меры безопасности на избирательных участках обеспечены.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.