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обновлено 10 сентября, 06:21
Единый день голосования

В Запорожской области в единый день голосования открылись 482 избирательных участка

8 и 9 сентября они не работали

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. 482 участка для голосования открылись в Запорожской области на выборах в первый созыв законодательного собрания региона и муниципальные органы власти. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

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"К этому часу у нас в области открыты все избирательные участки. <...>. Всего открылось 482 избирательных участка. И те, которые были на досрочном голосовании, и в городах - все приступили к работе, все готовы", - сказала она.

Глава регионального избиркома подчеркнула, что в воскресенье избирательные участки в городах Запорожской области закроются в 16:00 мск, а в селах региона - в 14:00 мск.

8 и 9 сентября избирательные участки в регионе не работали, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. По итогам голосования 8 и 9 сентября и предыдущих восьми дней досрочного голосования явка избирателей составила 53,01%.

Единый день голосования в 2023 году проходит в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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