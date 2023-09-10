Действующий глава Тюменской области Моор проголосовал на выборах губернатора

Главы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов также приняли участие в выборах

ТЮМЕНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Тюменской области Александр Моор проголосовал на выборах губернатора региона, он отдал свой голос на избирательном участке №2059 в школе №69 в Тюмени, передает корреспондент ТАСС.

Главы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов также приняли участие в выборах губернатора Тюменской области - таким образом, все губернаторы, имеющие право проголосовать на выборах главы Тюменской области, отдали свой голос.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук призвал жителей города принять участие в выборах главы региона. "Сегодня мы определяем будущее нашего региона, города. От выбора тюменцев, жителей Тюменской области, зависит, кто будет отвечать за те решения, которые принимаются относительно нашего города, нашего региона, кто на себя возьмет ответственность и, конечно, кому мы доверим будущее всего того, что связано с развитием Тюмени и Тюменской области", - сказал он.

Выборы губернатора Тюменской области проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В регионе задействовано 64 территориальных и 2 005 участковых избирательных комиссии. Избирательная комиссия Тюменской области зарегистрировала четырех кандидатов, выдвинутых для участия в выборах на пост губернатора региона, среди них действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, кандидат от КПРФ Иван Левченко, от ЛДПР - Денис Садовников, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - Владимир Пискайкин.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.