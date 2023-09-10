10 сентября, 06:01
Единый день голосования

Явка на выборах в Подмосковье к началу третьего дня голосования составила 42,3%

Избирателям области выдали более 363 тыс. электронных бюллетеней

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы, проводимые на территории Московской области, на начало третьего дня голосования составляет 42,32%. Соответствующие данные приведены на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

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"Ход голосования - 42,32%", - указывается на сайте.

Кроме того, как отмечается на сайте дистанционного электронного голосования, избирателям Московской области выдано более 363 тыс. электронных бюллетеней - это 82% от количества зарегистрированных заявлений.

В Московской области, как и в Москве, принято решение о проведении Единого дня голосования в этом году в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В этот период в регионе проходят 12 избирательных кампаний - выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

На выборы губернатора Подмосковья Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырех кандидатов: Андрея Воробьева от партии "Единая Россия", Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии "Справедливая Россия - За правду".

Предыдущие выборы губернатора Московской области проходили 9 сентября 2018 года. Тогда итоговая явка избирателей составила 38,59%.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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