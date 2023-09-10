Явка на выборах в Тюменской области превысила 8%

Выборы в регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября

ТЮМЕНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Тюменской области, где в воскресенье выбирают губернатора региона, составляет, по данным на 10:00 (8:00 мск), 8,28%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Игорь Халин. Активность избирателей ниже, чем на предыдущих выборах главы региона в 2018 году, когда показатель на это время составлял 9,47%.

"На 10:00 местного времени (08:00 мск ) <…> по выборам губернатора Тюменская область дает явку 8,28% - это достаточно хороший процент. В Ханты-Мансийском автономном округе - [Югре] проголосовали 6,62% избирателей, на Ямале - 12,15% избирателей, в Тюменской области - 8,76%", - сказал он.

Также Халин отметил, что в избирательные комиссии региона не поступило ни одной жалобы или обращения по выборам губернатора региона и по дополнительным выборам депутатов областной думы. Голосование в Тюменской области проходит в один день - 10 сентября 2023 года, избирательные участки работают с 8:00 (6:00 мск) до 20:00 (18:00 мск).

Главы Тюменской области, Югры и Ямала Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов приняли участие в выборах губернатора региона - таким образом, все губернаторы, имеющие право проголосовать на выборах в Тюменской области, отдали свой голос.

Выборы губернатора Тюменской области проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, следует из избирательного кодекса региона. В регионе задействованы 64 территориальных и 2 005 участковых избирательных комиссии. Избирательная комиссия Тюменской области зарегистрировала четырех кандидатов, выдвинутых для участия в выборах на пост губернатора региона, среди них действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, кандидат от КПРФ Иван Левченко, от ЛДПР - Денис Садовников, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - Владимир Пискайкин.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня проходят в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.