"Единая Россия" заявила об отсутствии влиявших на ход голосования жалоб за два дня выборов

По словам замсекретаря генсовета единороссов Сергея Перминова, большая часть сообщений от наблюдателей партии касается обстановки на участках

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Жалобы, которые каким-либо образом влияли бы на ход голосования, за прошедшие два дня региональных выборов не поступали в ситуационные центры по наблюдению партии "Единая Россия". Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, комментарий которого приводит пресс-служба партии.

С 8 сентября в российских регионах проходят выборы различного уровня.

"Ни одной жалобы, которая влияет на ход голосования, не поступало в первые два дня голосования. Большая часть сообщений от наблюдателей "Единой России" касается обстановки на участках", - отметил Перминов.

В общей сложности наблюдатели через партийное приложение "Наблюдатель" направили более 2 тыс. сообщений. "Большинство сигналов касаются оборудования участков, режима работы выездных урн, штатной работы избирательных комиссий в целом. Специалисты ситуационных центров сразу связываются с наблюдателями на местах, консультируют по возникающим вопросам, проверяют поступившую информацию. Серьезных нарушений на данный момент нет", - сказал он.

Также Перминов рассказал о лидерах по явке среди регионов. "Лидирует по явке на выборах заксобраний, без учета новых регионов, Кузбасс. Здесь традиционно высокая явка, как и в Якутии. Тут нет каких-то сюрпризов, это регионы со стабильной электоральной активностью", - отметил он.

На выборах в гордумы высокая явка в Якутске, Майкопе, Красноярске, рассказал он. "Если говорить о явке на самых конкурентных кампаниях, то хорошая явка в Хакасии - более 27%, в Ульяновске - 20%, в Архангельской области - 13%", - заключил Перминов.