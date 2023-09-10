Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО

Он будет занимать этот пост пять лет

ТАСС, 10 сентября. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на заседании избрали действующего руководителя региона Дмитрия Артюхова губернатором ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания округа.

"Стали известны результаты тайного голосования - большинство депутатов заксобрания Ямала поддержали кандидатуру Дмитрия Артюхова. Он будет занимать пост губернатора ближайшие пять лет. Соответствующее постановление подписал председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин", - сказали в пресс-службе.

На пост главы региона, помимо Артюхова ("Единая Россия"), по представлению президента РФ также претендовали депутаты ямальского парламента Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев ("Справедливая Россия - За правду").