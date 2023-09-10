10 сентября, 06:33,
обновлено 10 сентября, 06:41

Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО

Андрей Ткачев/ ТАСС
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© Андрей Ткачев/ ТАСС

Он будет занимать этот пост пять лет

ТАСС, 10 сентября. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на заседании избрали действующего руководителя региона Дмитрия Артюхова губернатором ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания округа.

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"Стали известны результаты тайного голосования - большинство депутатов заксобрания Ямала поддержали кандидатуру Дмитрия Артюхова. Он будет занимать пост губернатора ближайшие пять лет. Соответствующее постановление подписал председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин", - сказали в пресс-службе.

На пост главы региона, помимо Артюхова ("Единая Россия"), по представлению президента РФ также претендовали депутаты ямальского парламента Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев ("Справедливая Россия - За правду"). 

Теги:
Россия"Единая Россия"Ямало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
© Информационное агентство ТАСС
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