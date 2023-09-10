Явка на выборах губернаторов в регионах Сибири превысила 20%

Выборы в регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября

ТАСС, 10 сентября. Явка на выборах губернаторов, которые проходят в шести регионах Сибирского федерального округа (СФО), на 12 часов местного времени превысила 20%. Об этом сообщает региональные избиркомы.

"27,4% избирателей проголосовали в Хакасии на 12:00 (08.00 мск)", - говорится в распространенном сообщении. Явка по итогам выборов в сентябре 2018 года, когда также выбирался парламент региона и проходил первый тур по избранию главы Хакасии, составила более 41%.

В Новосибирской области на 12:00 (08.00 мск) третьего дня проголосовали 21,24%, более 443,9 тыс. избирателей (без учета дистанционного голосования), сообщила журналистам председатель регионального избиркома Ольга Благо. Итоговая явка на предыдущих выборах губернатора региона в 2018 году составила 29,52%. Тогда проголосовали 628 тыс. 848 избирателей.

По данным ГАС "Выборы", явка на выборах губернатора Красноярского края в третий день голосования на 12:00 (08:00 мск) составляет 27,48%. В Алтайском крае на 12.00 (08:00 мск) проголосовали более 342,7 тыс. человек, что составляет 20,73%. По данным избиркома Омской области, явка на 12:00 (07:00 мск) составила 23,32%. На Кузбассе явка еще накануне достигла 69,39%.

Явка избирателей на участки в Иркутской области, где 8-10 сентября выбирают депутатов законодательного собрания, на 12:00 (07:00 мск) составила 17,05% (312 434 человека), сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона. Предыдущие выборы в заксобрание Иркутской области проходили в сентябре 2018 года. Голосование проводилось в течение одного дня. Явка на 12:00 составляла 9,78%, по итогам дня - 26,33%.

О выборах

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.