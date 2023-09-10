В Москве третий день выборов начался в штатном режиме

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что общее количество проголосовавших на выборах в столице превысило 2,6 млн человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Третий день голосования в Москве начался в штатном режиме, серьезных нарушений нет. Об этом сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.

"Сегодня последний день, когда москвичи могут проголосовать на выборах мэра, и если москвичи живут в ТиНАО, они могут выбрать муниципальных депутатов в 13 районах. У нас все штатно. Видеонаблюдение работает. Наши коллеги-волонтеры [в штабе по наблюдению] ночью также были около видеокамер, все без происшествий", - сказал Ковалев.

Он добавил, что общее количество проголосовавших на выборах в столице превысило 2,6 млн человек. "Можно сказать, что явка в сравнении с предыдущими муниципальными выборами выше, и тем более [в сравнении] с выборами мэра в 2013 году. <…> Сегодня ждем большое количество москвичей, которые вернутся с дач, которые в целом откладывают [голосование] на финальный день, может, по многолетней [привычке] голосуют в воскресенье", - отметил глава штаба.

Ковалев, отвечая на вопрос ТАСС, резюмировал, что за 8-9 сентября через мобильное приложение наблюдатели направили 211 обращений. Все они были рассмотрены, наблюдатели получили ответы на вопросы и разъяснения. "Организационные вопросы - 102 обращения, юридические вопросы - 19 обращений, техническая поддержка - 49 обращений, ну и другие вопросы. <…> На все реагируем. <…> Обстановка на участке спокойная", - заключил он.

О выборах

Очное и дистанционное голосование в Москве началось 8 сентября и проходит в течение трех дней. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно до 19:59 10 сентября. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые принимают участие в голосовании электронным образом, разыгрывают 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, которые равны 1 тыс. рублей у партнеров программы.