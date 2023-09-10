Более 2,3 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы онлайн

Очное и дистанционное голосование в Москве началось 8 сентября и проходит в течение трех дней

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 2,3 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы. До окончания голосования остается почти 10 часов, сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

"Выдано бюллетеней 2 303 899, получено бюллетеней 2 259 700. До окончания голосования - 9 часов 52 минуты", - говорится в сообщении.

Кроме того, на выборах в представительные органы местного самоуправления в ТиНАО выдано 83,2 тыс. электронных бюллетеней, принято 80 тыс.

Очное и дистанционное голосование в Москве началось 8 сентября и проходит в течение трех дней. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно до 19:59 10 сентября. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые принимают участие в голосовании электронным образом, разыгрывают 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.