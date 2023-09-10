Явка на выборах главы Самарской области в третий день голосования составила 38,06%

По данным регионального избиркома, число избирателей составляет более 2,4 млн человек

САМАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Самарской области, которые проходят с 8 по 10 сентября включительно, составила 38,06% на 10:00 в третий день голосования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"Явка избирателей на 10 сентября 10:00 - 38,06% (913 714 человек)", - говорится в сообщении. Во второй день выборов явка составила 36,41%.

До этого выборы губернатора Самарской области проходили в 2018 году в течение одного дня. Тогда итоговая явка составила 48,05%.

Избирательные участки в Самарской области открылись в 08:00 и проработают до 20:00. По данным регионального избиркома, число избирателей - более 2,4 млн человек. Результаты выборов будут определены не позднее 19 сентября.

На должность губернатора Самарской области выдвинуты пять кандидатов. В их числе действующий глава региона Дмитрий Азаров (выдвинут партией "Единая Россия"), Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Лескин (КПРФ), Александр Степанов (ЛДПР), Сергей Пухаев ("Новые люди").

Срок полномочий действующего губернатора истекает в 2023 году.