10 сентября, 07:23,
обновлено 10 сентября, 07:36
Единый день голосования

Памфилова сообщила о более 3 млн избирателях, дистанционно проголосовавших в 25 регионах

Михаил Терещенко/ ТАСС
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Как отметила председатель Центризбиркома РФ, явка на ДЭГ традиционно высокая

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 3 млн избирателей в 25 регионах России приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на текущий момент. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии.

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"О дистанционном электронном голосовании: явка традиционно высокая, поскольку люди, которые записываются на ДЭГ, они мотивированы, они приняли решение, что будут голосовать. <…> На сей момент уже 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву, сделали свой выбор", - отметила Памфилова.

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
© Информационное агентство ТАСС
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