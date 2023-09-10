Памфилова сообщила о более 3 млн избирателях, дистанционно проголосовавших в 25 регионах

Как отметила председатель Центризбиркома РФ, явка на ДЭГ традиционно высокая

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 3 млн избирателей в 25 регионах России приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на текущий момент. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии.

"О дистанционном электронном голосовании: явка традиционно высокая, поскольку люди, которые записываются на ДЭГ, они мотивированы, они приняли решение, что будут голосовать. <…> На сей момент уже 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву, сделали свой выбор", - отметила Памфилова.