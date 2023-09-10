ЦИК получил 281 обращение о возможных нарушениях

Также на горячую линию поступило более 3 тыс. звонков, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Центризбирком РФ получил 281 обращение, в которых может содержаться информация о нарушениях, на горячую линию поступило более 3 тыс. звонков. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

"У нас обращений не так много в целом. На сей момент к нам поступило 281 такое обращение, в котором предположительно могут быть указаны возможные нарушения", - сказала она. Председатель комиссии уточнила, что из этого числа 104 обращения касались организации голосования в Москве.

Остальные обращения, продолжила Памфилова, "были связаны с вопросами агитации, информирования о месте голосования, оборудования избирательных участков, защиты прав наблюдателей", все это носило единичный характер.

Кроме того, на горячую линию ЦИК поступило на данный момент 3 395 звонков. "Основная часть принятых сообщений - опять от избирателей Москвы", - добавила она.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.