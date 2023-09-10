Губернатор Приангарья проголосовал на выборах депутатов Заксобрания региона

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал на выборах депутатов законодательного собрания региона, проходящих 8-10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Игорь Кобзев проголосовал на избирательном участке №604, расположенном в здании иркутской школы №76. На выборы депутатов законодательного собрания глава региона пришел вместе с супругой и детьми", - говорится в распространенном сообщении.

В Иркутской области избираются 45 парламентариев, 22 из них - по одномандатным округам и 23 - по спискам. Своих кандидатов выдвинули семь партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - патриоты - за правду", ЛДПР, "Новые люди", "Гражданская платформа" и Российская партия свободы и справедливости. Голосование проходит три дня. По данным на 12:00 (07:00 мск) 10 сентября, явка составила 17,05%.

Предыдущие выборы в заксобрание региона проходили в сентябре 2018 года. Голосование проводилось в течение одного дня. Явка на 12:00 составляла 9,78%, по итогам дня - 26,33%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.