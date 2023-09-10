Во всех 86 регионах, где проходят выборы, открылись избирательные участки

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, Центризбирком работает очень насыщенно весь день

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки открылись во всех 86 регионах России, где проходят выборы. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"Избирательные участки открылись во всех 86 регионах из 89, где у нас проходят те или иные выборы. Сегодня мы работаем очень насыщенно весь день. К этому моменту много чего набирается, у нас даже параллельно будет проходить процедура сбора ключей шифрования для дистанционного электронного голосования, мы это сделали раздельной процедурой для всех пятичасовых поясов, то есть раздельно для каждого пояса, в регионах, которые охватывают 5 из 11 часовых поясов", - заявила Памфилова.