В "Амурском тигре" заявили, что диких животных используют как инструмент политических игр

Генеральный директор центра Сергей Арамилев напомнил, перед проведением Второго тигриного форума ученые в США заявляли, что Россия недостойна проводить мероприятие, так как в стране проживают не более 300 тигров

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Некоторые недружественные страны стали использовать диких животных как инструмент политических игр. Таким мнением поделился генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на сессии "Расширение возможностей гуманитарного сотрудничества: реализация международных научных и просветительских проектов" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Есть страны, допустим Малайзия, у которой по политическим мотивам есть какие-то претензии к Российской Федерации. <...> А с точки зрения экологов, охраны природы, изучения, малайзийцы охотно к нам едут, принимают опыт, принимают любого российского ученого на ура <...>. Скрытая политика, она, конечно, иногда <...> вредит, потому что, что греха таить, некоторые враждебные страны [политические] игры используют как бы в обратную сторону", - сказал Арамилев.

В качестве примера он напомнил, что перед проведением Второго тигриного форума в прошлом году ученые из США заявляли, что в России проживают не более 300 тигров, экология уничтожается, и поэтому страна недостойна проводить подобное мероприятие. Эксперт отметил, что уже после форума, напротив, стали говорить, что здесь проживают более 1 тыс. зверей: тиграм нечего есть, и они скоро начнут нападать на людей. Такое поведение он описал термином "звериная дипломатия".

По словам Арамилева, животные сближают людей, и, несмотря на "недопонимание" с некоторыми странами, оттуда растет число туристов в таких направлениях, как экотуризм и охота.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.