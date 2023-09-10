10 сентября, 07:46
Единый день голосования

Балицкий проголосовал на выборах в Запорожской области

Врио губернатора региона призвал жителей прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий проголосовал на одном из избирательных участков в регионе. Об этом он сам рассказал в Telegram-канале.

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"Сегодня на избирательном участке проголосовал на выборах депутатов законодательного собрания и органов местного самоуправления Запорожской области. Эти выборы очень важны для нас: именно сейчас запорожцы выбирают тех, кто возьмет на себя ответственность за будущее развитие региона", - написал Балицкий.

Врио губернатора региона призвал жителей Запорожской области прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании.

В настоящий момент в Запорожской области проходят выборы депутатов законодательного собрания и муниципальных советов.

8 и 9 сентября избирательные участки в регионе не работали, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. Активность избирателей по состоянию на 10:00 мск составила 55,81%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияБалицкий, Евгений Витальевич
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