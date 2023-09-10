Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья

Он отметил, что в области все три дня работают более 3,9 тыс. избирательных участков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей принял участие в голосовании на выборах главы региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Вместе с супругой и дочерью проголосовали сегодня на выборах губернатора Московской области. Это возможность выразить свою позицию и повлиять на будущее региона", - написал он.

Воробьев добавил, что в Подмосковье все три дня работают более 3,9 тыс. избирательных участков. "Наши наблюдатели прошли серьезную подготовку, чтобы на местах был порядок, и людям ничего не мешало. Отдельно благодарю организаторов за возможность проголосовать нашим ребятам в зоне СВО", - добавил губернатор.

Он также напомнил, что почти 500 тыс. человек зарегистрировались на участие в выборах в дистанционном формате.

В Московской области в этом году принято решение о проведении голосования на выборах в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В этот период в регионе проходят 12 избирательных кампаний - выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.