10 сентября, 08:12
Единый день голосования

Эксперт из Ирана назвал проведение выборов в ДНР проявлением демократии

Западные страны не считают реализацию права на волеизъявление жителями региона демократией, уверен экс-депутат Исламского консультативного совета Мохаммад Хамзех

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Проведение выборов в Донецкой Народной Республике (ДНР) является проявлением демократии. Такое мнение высказал международный эксперт, бывший депутат Исламского консультативного совета Ирана, председатель комитета по международным связям политической партии "Дом рабочих" Мохаммад Хамзех.

Читайте также
Организация выборов в новых регионах в 2023 году

"Я вижу радость в глазах людей, которые приходят на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за демократию. <…> На самом деле это действительно проявление демократии. Люди пришли сюда заинтересованные, чтобы определить свое будущее, им важно, где и как жить", - сказал он.

Хамзех подчеркнул, что западные страны, к сожалению, не считают демократией реализацию права на волеизъявление жителями региона. 

Теги:
ИранРоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация