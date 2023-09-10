Эксперт из Ирана назвал проведение выборов в ДНР проявлением демократии

Западные страны не считают реализацию права на волеизъявление жителями региона демократией, уверен экс-депутат Исламского консультативного совета Мохаммад Хамзех

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Проведение выборов в Донецкой Народной Республике (ДНР) является проявлением демократии. Такое мнение высказал международный эксперт, бывший депутат Исламского консультативного совета Ирана, председатель комитета по международным связям политической партии "Дом рабочих" Мохаммад Хамзех.

"Я вижу радость в глазах людей, которые приходят на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за демократию. <…> На самом деле это действительно проявление демократии. Люди пришли сюда заинтересованные, чтобы определить свое будущее, им важно, где и как жить", - сказал он.

Хамзех подчеркнул, что западные страны, к сожалению, не считают демократией реализацию права на волеизъявление жителями региона.