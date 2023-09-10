10 сентября, 08:18
Единый день голосования

Голосование на выборах губернатора Чукотки завершилось с явкой более 50%

Зампред избиркома региона сообщила, что всего проголосовало 15 478 избирателей

ТАСС, 10 сентября. Избирательные участки на выборах губернатора Чукотского автономного округа закрылись в регионе, голосование завершено. Как сообщила ТАСС заместитель председателя Избирательной комиссии Чукотского автономного округа Ираида Смолягина, явка за три дня превысила 50%.

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"У нас, по последним данным на 18:00 (09:00 мск), проголосовало 15 478 избирателей, это 51,87% зарегистрированных избирателей в округе. Голосование завершено", - сказала она.

Прошлые выборы губернатора Чукотки состоялись в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Тогда на них победил действовавший уже на протяжении двух сроков губернатор Роман Копин, набрав 57,83% голосов избирателей. Явка на выборах в единый день голосования 9 сентября составила 60,19%.

В нынешних выборах губернатора участвуют врио главы региона Владислав Кузнецов ("Единая Россия"), руководитель регионального отделения КПРФ Владимир Гальцов, кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", директор филиала "Почты России" Александр Семериков, а также депутат думы Чукотского АО Юлия Бутакова, выдвинутая региональным отделением ЛДПР. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияЧукотский автономный округ
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