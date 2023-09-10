Избирком Липецкой области опроверг факт голосования под давлением в регионе

Председатель избиркома региона Сергей Елманов сообщил, что директор центра не призывала своих сотрудников голосовать за конкретного кандидата, а оказывала техническую помощь

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Избирком Липецкой области опроверг информацию о том, что в одном из муниципалитетов региона депутат областного совета контролировал голосование на одном из участков. Об этом сообщил во время включения в информцентре ЦИК России председатель избиркома региона Сергей Елманов.

"Да, действительно, 9 сентября подобная информация появилась в мессенджере Telegram о том, что депутат Липецкого областного совета депутатов и по совместительству директор Центра социальной защиты населения в Становлянском районе организует голосование подчиненных сотрудников под своим личным контролем. Нами была проведена проверка изложенных фактов, и по результатам проверки факты не подтвердились", - сказал он.

Он отметил, что директор центра не призывала своих сотрудников голосовать за какого-либо конкретного кандидата, а оказывала техническую помощь. По его словам, в центре есть рабочие места, оборудованные компьютерами с доступом в интернет, и сотрудники могли воспользоваться этими рабочими местами для участия в дистанционном электронном голосовании.

Елманов пояснил, что 9 сентября также появилась информация о вбросе бюллетеней в стационарный ящик на избирательном участке № 15-32 в селе Сенцово. При просмотре видеозаписи с участка комиссия установила, что один из избирателей неоднократно расписался в списке. "Участковой комиссией было принято соответствующее решение, и ящик, в который данные бюллетени были опущены, опечатан, изъят для проверки. <…> Голосование продолжено в новый стационарный ящик", - сказал глава облизбиркома.

Кроме того, позже 9 сентября в Telegram-канале появилось еще одно сообщение о вбросе бюллетеней на этом же участке. "Данное сообщение сопровождалось видеофайлом, который подтверждал вброс. При просмотре видео факт вброса бюллетеней членами участковой избирательной комиссии в стационарный ящик подтвердился. По поручению Избирательной комиссии Липецкой области территориальной избирательной комиссией Липецкого района принято решение об отстранении и приостановлении полномочий до выяснения обстоятельств двух членов УИК", - пояснил глава облизбиркома.

В единый день голосования в Липецкой области проводят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, а также довыборы депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу.